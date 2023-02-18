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Хуже Грэма Поттера в «Челси» за последние 30 лет стартовал только Гленн Ходдл

Хуже Грэма Поттера в «Челси» за последние 30 лет стартовал только Гленн Ходдл
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер показывает один из худших результатов на старте карьеры специалистов в лондонском клубе, сообщает The Athletic.

Процент побед главного тренера «синих» Грэма Поттера в первых 24 игр составляет 38. Это второй худший результат в истории клуба за последние 30 лет. Самый низкий показатель у Гленна Ходдла — 21% в 1993 году.

Список тренеров «Челси» по проценту выигранных матчей после 24 игр за последние 30 лет:

1. Гленн Ходдл — 21%

2. Грэм Поттер — 38%

3. Руд Гуллит — 42%

4. Гус Хиддинк (во время второго прихода в клуб в 2015-м году, 22 матча) — 42%

5. Клаудио Раньери — 46%

6. Фрэнк Лэмпард — 50%

7. Джанлука Виалли — 54%

8. Рафаэль Бенитес — 54%

9. Андре Виллаш-Боаш — 63%

10. Жозе Моуринью (во время второго приход в клуб в 2013-м году) — 63%.

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