Daily Mail: Гринвуд объяснился перед одноклубниками

Отстранённый от игр и тренировок нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд провёл несколько частных встреч с некоторыми из своих одноклубников, чтобы объясниться с ними, сообщает The Daily Mail.
Сообщается, что, поскольку в команде всё ещё нет единого мнения по поводу возвращения Гринвуда, Мэйсон попросил одноклубников выслушать его. Издание приводит слова неназванного источника, близкого к игрокам клуба: «Он связался со своими товарищами по команде, часть из которых знает ещё со времен учёбы в академии. Они встретились с ним наедине, чтобы выслушать его и принять собственное решение».
Напомним, англичанин был обвинён в попытке изнасилования и нападении в январе прошлого года. Недавно Королевская прокуратура оправдала Гринвуда и сняла с него все обвинения. После этого «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением, согласно которому клуб принял во внимание решение суда, но инициирует собственное расследование.
Cразу после предъявления обвинений «Манчестер Юнайтед» исключил Гринвуда из состава команды, а спонсор Nike объявил о прекращении сотрудничества с форвардом. Перед судом игрок предстал в октябре 2022 года.
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