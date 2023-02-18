Игорь Корнеев: только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» за первое место

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев поделился ожиданиями от второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Ожидаю борьбу, как за первые места, так и за нижние, включая вылет. Команды попытались усилиться. Посмотрим, как они угадали с приобретениями.
За первое место только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», так как теоретически шесть очков — совсем небольшая разница, но с трудом верится, что «Зенит» может оступиться. Для общего баланса им не помешал бы голевой нападающий.
Что касается вылета, если «Торпедо» реально не усилится, им будет очень тяжело сохранить место в РПЛ. Но есть ещё несколько дней, так что посмотрим. Мне кажется, будут сюрпризы», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».
После 17 туров на первом месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Зенит» (42), на втором — «Спартак» (36), на третьем — «Ростов» (35). Вторая часть чемпионата начнётся 3 марта матчем 18-го тура «Факел» — «Химки».
- 18 февраля 2023
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