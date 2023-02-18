Ди Мария: в «ПСЖ» дали Мбаппе столько власти, зная, что рядом с ним лучший игрок в истории

Нападающий туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария, ранее выступавший за французский «ПСЖ», поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Килиане Мбаппе, отметив, что тот получил практически неограниченное влияние в парижской команде, несмотря на то, что рядом с ним выступает лучший футболист в истории. Аргентинец с высокой долей вероятности имел в виду своего соотечественника Лионеля Месси.

«В «ПСЖ» возложили на Мбаппе всю ответственность. Они вынудили его остаться, хотя он мог уйти, они возложили всю эту ответственность на него. Они дали ему то, чего не было ни у кого-либо ещё. Но они дали Мбаппе всю эту власть, зная, что рядом с ним играет лучший футболист в истории. Сложно не согласиться на такие условия. Ему дали эту власть, потому что он француз, он родом из Парижа и выигрывал чемпионат мира. У него впереди большая карьера. Когда я играл там, он был хорошим парнем. Думаю, что он остаётся таким и сейчас», — приводит слова Ди Марии ESPN AR.

Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе был близок к переходу в «Реал», однако передумал и остался в «ПСЖ». По слухам, причиной подобного решения стали возможности влияния на команду, предоставленные форварду руководством парижан.

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