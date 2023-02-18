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Алексей Сухой обслужит матч «Волга» — «Зенит» в Кубке России

Алексей Сухой обслужит матч «Волга» — «Зенит» в Кубке России
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Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

25 февраля, суббота

«Волга» Ульяновск – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев.

26 февраля, воскресенье

«Акрон» – «Торпедо»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Александр Богданов.

«Уфа» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Чебан.

27 февраля, понедельник

«Звезда» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Илья Елеференко.

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