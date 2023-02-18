Неймар не желает уходить из «ПСЖ». Он хочет отработать свой контракт до конца

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар настроен продолжать выступления за парижский клуб до конца своего контракта, действующего до лета 2027 года, несмотря на обрушившуюся на него критику. Об этом сообщает L'Equipe.

Неймар подвергся массивной критике со стороны болельщиков за свои неудачные выступления за парижан после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Также гнев фанатов вызвало поведение звёздного бразильца, который посетил ресторан фастфуда и сыграл в покер после поражения от мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара в летнее трансферное окно, а главным претендентом на футболиста является лондонский «Челси», готовый предложить за капитана сборной Бразилии € 60 млн.

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