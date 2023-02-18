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«Урал» объявил стартовый состав на заключительный контрольный матч на сборах

Сегодня, 18 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и «Арарат-Армения». Команды будут играть на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало игры — в 17:00 мск.



Стартовый состав «Урала»: Помазун, Бевеев, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Сунгатулин, Мишкич, Ранджелович, Бикфалви, Каштанов, Егорычев.

Запасные: Алексеев, Баклов, Мамин, Бегич, Гогличидзе, Дружинин, Подберёзкин, Мосин, Чебыкин, Влут, Железнов, Юшин, Быковский, Татаринов.

Команды ранее встречались 5 февраля. «Урал» и «Арарат-Армения» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе российского клуба отличился защитник Силвие Бегич.

«Арарат-Армения» сегодня, 18 февраля, провёл контрольный матч с «Ростовом», в котором проиграл со счётом 0:3.