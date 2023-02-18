«Урал» объявил стартовый состав на заключительный контрольный матч на сборах
Поделиться
Сегодня, 18 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и «Арарат-Армения». Команды будут играть на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало игры — в 17:00 мск.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Бевеев, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Сунгатулин, Мишкич, Ранджелович, Бикфалви, Каштанов, Егорычев.
Запасные: Алексеев, Баклов, Мамин, Бегич, Гогличидзе, Дружинин, Подберёзкин, Мосин, Чебыкин, Влут, Железнов, Юшин, Быковский, Татаринов.
Команды ранее встречались 5 февраля. «Урал» и «Арарат-Армения» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе российского клуба отличился защитник Силвие Бегич.
«Арарат-Армения» сегодня, 18 февраля, провёл контрольный матч с «Ростовом», в котором проиграл со счётом 0:3.
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
17:13
-
17:12
-
17:04
-
17:01
-
17:00
-
16:57
-
16:41
-
16:39
-
16:36
-
16:25
-
16:23
-
16:14
-
16:12
-
16:03
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:42
-
14:32
-
14:26
-
14:13
-
14:03
-
13:59
-
13:40
-
13:38
-
13:31
-
13:28
-
13:25
Партнерский контент