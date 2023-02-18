Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» объявил стартовый состав на заключительный контрольный матч на сборах

«Урал» объявил стартовый состав на заключительный контрольный матч на сборах
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и «Арарат-Армения». Команды будут играть на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало игры — в 17:00 мск.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Бевеев, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Сунгатулин, Мишкич, Ранджелович, Бикфалви, Каштанов, Егорычев.

Запасные: Алексеев, Баклов, Мамин, Бегич, Гогличидзе, Дружинин, Подберёзкин, Мосин, Чебыкин, Влут, Железнов, Юшин, Быковский, Татаринов.

Команды ранее встречались 5 февраля. «Урал» и «Арарат-Армения» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе российского клуба отличился защитник Силвие Бегич.

«Арарат-Армения» сегодня, 18 февраля, провёл контрольный матч с «Ростовом», в котором проиграл со счётом 0:3.

Новость по теме
Гончаренко: для нас игры с «Зенитом» — большая пища для размышлений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023