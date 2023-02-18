Тедеско: у меня список из 100 кандидатов в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о принципах формирования состава.

«Я очень счастлив быть на этой должности. Очень горжусь и очень мотивирован. Уже посмотрел серию матчей по телевидению. Я также собрал данные. В эти выходные увижу пять матчей на стадионах. После этого я должен буду сделать свой выбор.

Мы изначально планировали основываться на последних выборах от Роберто Мартинеса. Но в конце концов мы собираемся сделать ещё один шаг. Мы не собираемся начинать с нуля, но у нас есть список из 100 потенциальных игроков. В сборную могут попасть те, кто не играет за свой клуб. Мы должны быть достаточно открытыми и разбираться в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации каждого игрока», — приводит слова Тедеско RTBF.