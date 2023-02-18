Автогол Мартинеса в игре с «Арсеналом» стал 4-м для «Астон Виллы» в нынешнем сезоне АПЛ

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (2:4) «Астон Вилла» забила в свои ворота на 93-й минуте при счёте 2:2.

После удара Жоржиньо мяч попал в штангу, а затем отрикошетил от головы Эмилиано Мартинеса в ворота. Автогол стал для «Астон Виллы» четвёртым в сезоне-2022/2023 чемпионата Англии. В нынешнем сезоне ни у одной команды АПЛ не было больше мячей в свои ворота.

Победа позволила «Арсеналу» вернуться на первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Канониры» опережают на три очка «Манчестер Сити», который в эти минуты играет с «Ноттингем Форест». В следующем матче чемпионата Англии «Арсеналу» предстоит сыграть с «Лестером». «Астон Вилла», находящаяся на 11-м месте, сыграет с «Эвертоном».