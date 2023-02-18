Автогол Мартинеса в игре с «Арсеналом» стал 4-м для «Астон Виллы» в нынешнем сезоне АПЛ
Поделиться
В матче 24-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (2:4) «Астон Вилла» забила в свои ворота на 93-й минуте при счёте 2:2.
После удара Жоржиньо мяч попал в штангу, а затем отрикошетил от головы Эмилиано Мартинеса в ворота. Автогол стал для «Астон Виллы» четвёртым в сезоне-2022/2023 чемпионата Англии. В нынешнем сезоне ни у одной команды АПЛ не было больше мячей в свои ворота.
Победа позволила «Арсеналу» вернуться на первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Канониры» опережают на три очка «Манчестер Сити», который в эти минуты играет с «Ноттингем Форест». В следующем матче чемпионата Англии «Арсеналу» предстоит сыграть с «Лестером». «Астон Вилла», находящаяся на 11-м месте, сыграет с «Эвертоном».
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
18:43
-
18:36
-
18:34
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:34
-
17:29
-
17:27
-
17:27
-
17:13
-
17:12
-
17:04
-
17:01
-
17:00
-
16:57
-
16:41
-
16:39
-
16:36
-
16:25
-
16:23
-
16:14
-
16:12
-
16:03
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:10
Партнерский контент