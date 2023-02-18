Радимов вспомнил о завершении карьеры игрока и переход на должность начальника «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов вспомнил, как завершил карьеру в команде из Санкт-Петербурга.

«При Адвокате я стал реже играть. В чемпионском сезоне в первом круге я отыграл ещё довольно много, но во втором уже меньше, действительно. Надо отдавать себе отчёт, вот мой совет тем, кто завершает карьеру, что когда-то это заканчивается. Я тогда сел и подумал, не решил никуда уходить. У меня сильно болел ахилл, практически хронически, я и сейчас не могу нормально играть, он мне мешает заниматься спортом и бегать. Тогда я понял, что не хочу обманывать. Поговорил с руководством, хотел остаться в своём городе. Мне предложили знаменитую должность начальника команды, где, по мнению Радимова, можно было брать на одного легионера больше», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».