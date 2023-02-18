«Это удар для нас». Уолкер — о ничьей «Манчестер Сити» с «Ноттингем Форест»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал ничейный исход матча с «Ноттингем Форест» (1:1).
«Мы потеряли два очка. Те моменты, которые у нас были перед воротами, нам нужно было реализовывать. Но я никого не виню. Если нападающим не везёт, нам как игрокам обороны нужно закрепить победу со счётом 1:0 и обеспечить себе три очка.
За последние несколько лет мы установили такие высокие стандарты, что должны были забить четыре или пять голов, и всё, игра закончена, идём дальше. Соперник держался и сумел вырвать ничью в конце. Это то, что в «Ноттингем Форест» планировали сделать — они пошли и сделали это.
Тяжёлая работа, которую мы проделали в среду в игре с «Арсеналом», не пропала даром, но это удар для нас. Приехать сюда и потерять два очка — это не идеально, но, надеюсь, произойдёт несколько поворотов в нашу пользу, и мы сможем выиграть Премьер-лигу», — приводит слова Уолкера BBC.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона:
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