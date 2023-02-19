«Это была нелепая игра». Дин Эштон — о победе «Арсенала» над «Астон Виллой»

Бывший нападающий «Вест Хэма» Дин Эштон поделился мнением о победе «Арсенала» над «Астон Виллой». «Канониры» дважды уступали по ходу встречи, но смогли вырвать три очка лишь в самой концовке — 4:2.

«Для «Арсенала» это были тревожные признаки с точки зрения разрыва между крайними и центральными защитниками. «Астон Вилла» предложила очень мало разнообразия, но забила двумя сильными ударами. Не то чтобы они доминировали. Они забили именно благодаря тем аспектам, над которыми работали. Артета должен беспокоиться о том, насколько хрупкой выглядит его команда.

Это была нелепая футбольная игра. Может ли это стать решающим моментом в чемпионской гонке для «Арсенала»? Я не думаю, что можно оценить, насколько это было важно для них. Что меня действительно впечатлило, так это терпение, которое они проявили во втором тайме. Они были лучшей командой на поле, настолько доминирующей, что упустили несколько блестящих шансов на досрочную победу в игре.

Для них было бы так легко пожать плечами и сдаться, но они этого не сделали. Они были безжалостны в своём давлении, и, в конце концов, удача повернулась к ним», — приводит слова Эштона talkSPORT.

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