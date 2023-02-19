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Мадридский «Реал» обыграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» обыграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании
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В ночь с 18 на 19 февраля на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне проходил матч 22-го тура чемпионата Испании. Играли местная «Осасуна» и мадридский «Реал». Финальный свисток Хосе Мунуэры Монтеры зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 78-й минуте. Его автором стал полузащитник «Реала» Федерико Вальверде с паса Винисиуса Жуниора.

Гол Вальверде. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В концовке встречи бразилец отличился сам, но его гол был отменён. Однако на 90+2-й «Реал» всё же забил второй мяч: отличился Марко Асенсио.

«Реал» набрал 51 очко и продолжает занимать в турнирной таблице чемпионата Испании второе место. На первом располагается «Барселона», у которой 56 очков и матч в запасе. В следующем туре «сливочные» встретятся с мадридским «Атлетико» на домашнем стадионе. «Осасуна» с 30 очками идёт на 10-й позиции. В следующем туре команда сыграет с «Севильей» в гостях.

Испания - Примера. 22-й тур
18 февраля 2023, суббота. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 78'   0:2 Асенсио – 90+2'
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