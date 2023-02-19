Руководство «Челси» по-прежнему доверяет Поттеру
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Лондонский «Челси» не планирует увольнять Грэма Поттера с поста главного тренера команды. Об этом сообщил в «Твиттере» корреспондент Daily Telegraph Мэтт Лоу.
Позиция совета директоров лондонского клуба в отношении Поттера не изменилась. Его по-прежнему поддерживают после поражения в домашнем матче английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1). На пресс-конференции тренер взял вину на себя за результат в этой игре.
«Челси» располагается на десятой строчке турнирной таблицы в нынешнем сезоне чемпионата Англии. В следующем матче лиги «аристократам» предстоит встретиться в гостях с «Тоттенхэмом». 7 марта «Челси» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В первом матче «Челси» уступил с минимальным счётом.
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