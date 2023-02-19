Булыкин: атмосфера при немцах в «Локомотиве» не была рабочей, не было мотивации

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слова голкипера московской команды Даниила Худякова, сказавшего о проблемах с пониманием требований немецкого тренерского штаба в команде.
«Я сразу говорил, что у футболистов «Локомотива» не было связи с немецким тренерским штабом в начале первого круга РПЛ. Но думаю, что тренеры не сильно влияют на брак игроков на поле. Многие футболисты ошибались, кто-то не добегал, кто-то не ловил простые мячи, кто-то просто выступал ниже своих возможностей. На это не всегда влияет тренер.
Но та атмосфера, которую сделали в «Локомотиве» немцы, не была рабочей. Было понятно, что всем пофиг, нет мотивации работать на должном уровне. Поэтому, думаю, что и сами футболисты снизили к себе требования. Конечно, можно назвать много фамилий, но думаю, что все проводили анализ своей игры и понимали, что все их ошибки детские. Всю атмосферу в команде создает тренер, а тренерский штаб думал похоже о чем-то другом, но не о футболе и не о команде.
Есть хорошие иностранные специалисты, которые приезжают к нам, хотят работать и проявить себя. Но есть те, кто приезжают и считают, что все получится без усилий, а это тяжело в российском футболе», — приводит слова Булыкина Metaratings.
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