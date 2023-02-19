Ольга Смородская: Миранчук расцвёл в «Торино». Он правильно сделал, что ушёл из «Аталанты»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Не знаю, перейдёт ли Леша Миранчук в более сильный чемпионат или останется в Серии А, но он правильно сделал, что ушел из «Аталанты». В «Торино» Миранчук расцвёл, начал приносить намного больше пользы, потому что получил доверие тренера и поддержку одноклубников. Это хороший опыт, однозначно полезнее, чем в «Аталанте», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой», которой принадлежат права на Миранчука. Сумма сделки по 27-летнему российскому полузащитнику может составить € 12 млн.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»