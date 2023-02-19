Вратарь «Челси» Аррисабалага: мы переживаем трудный период и должны держаться вместе

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о неудачных результатах и положении клуба. «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко после 23 матчей.

«Прямо сейчас всё идет против нас. Мы переживаем трудный период и должны держаться вместе. У нас большая команда, много игроков, и они очень качественные, но дела идут не очень хорошо. Но это не потому, что мы поменяли шестерых, пятерых или одного игрока. Это более общее, у нас не всё хорошо — это ясно, и нам нужно совершенствоваться. Пришло время объединиться и работать, работать и ещё раз работать», — приводит слова Аррисабалаги официальный сайт «Челси».

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