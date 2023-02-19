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Анхель Ди Мария сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси

Анхель Ди Мария сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария сделал выбор между аргентинскими футболистами Лионелем Месси и Диего Марадоной.

«Диего – это Диего, и он останется им навсегда. И я снимаю перед ним шляпу, потому что он поддерживал меня даже в самые трудные моменты, когда все меня убивали. И даже в тот день, когда я умру, Диего будет для меня всем.

Но для моего поколения, исходя из того, что я видел, что есть в моей голове, Лео – лучший в истории. Было бы очень здорово, если бы Диего увидел, как Месси стал чемпионом мира. Если бы Лео поднял кубок в присутствии Диего, это было бы замечательно», — приводит слова Ди Марии ESPN.

Марадона выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины в 1986 году, а Месси — в 2022.

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