Плеа — о фоле Юпамекано: для чего мне было нырять? Я мог выйти к воротам с мячом

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа прокомментировал эпизод с удалением защитника «Баварии» Дайо Юпамекано в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«К сожалению, я больше не видел Дайо и не смог с ним поговорить. Он задел моё плечо на полной скорости. Это то, что заставило меня упасть. Для чего мне было нырять? В противном случае, я был бы свободен перед воротами с мячом. Дайо был последним игроком», — приводит слова Плеа Sport1.

Юпамекано получил красную карточку на восьмой минуте матча. «Боруссия» открыла счёт спустя пять минут и в итоге одержала победу со счётом 3:2. Мёнхенгладбахская команда не проигрывает «Баварии» на протяжении пяти матчей. «Бавария» может отпуститься на второе место по итогам тура.