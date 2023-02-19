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Плеа — о фоле Юпамекано: для чего мне было нырять? Я мог выйти к воротам с мячом

Плеа — о фоле Юпамекано: для чего мне было нырять? Я мог выйти к воротам с мячом
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Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа прокомментировал эпизод с удалением защитника «Баварии» Дайо Юпамекано в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«К сожалению, я больше не видел Дайо и не смог с ним поговорить. Он задел моё плечо на полной скорости. Это то, что заставило меня упасть. Для чего мне было нырять? В противном случае, я был бы свободен перед воротами с мячом. Дайо был последним игроком», — приводит слова Плеа Sport1.

Юпамекано получил красную карточку на восьмой минуте матча. «Боруссия» открыла счёт спустя пять минут и в итоге одержала победу со счётом 3:2. Мёнхенгладбахская команда не проигрывает «Баварии» на протяжении пяти матчей. «Бавария» может отпуститься на второе место по итогам тура.

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