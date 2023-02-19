Вирджил ван Дейк высказался о возвращении на поле после травмы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:0.

«Это очень приятное ощущение. Быть здоровым — самая важная вещь в мире. Это были тяжелые шесть недель, но я вернулся. Очевидно, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы полностью восстановиться и быть готовым к матчу Лиги чемпионов, это важно для нас. Была проделана большая тяжёлая работа за кулисами, но я рад вернуться и внести свой вклад в очень хорошую победу. Теперь пришло время провести оставшуюся часть сезона как можно лучше и сделать это всем вместе», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

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