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Икер Касильяс стал игроком испанской Медиалиги. На представление он вылетел с крыльями

Бывший вратарь Икер Касильяс стал игроком футбольного клуба «1K», выступающего в испанской Медиалиге. На представление Касильяс спустился на тросах, а его спину украшали крылья.

Касильяса представили в качестве игрока испанской Медиалиги. Видеоролик:

Икер Касильяс является пятикратным чемпионом Испании, трёхкратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. 4 августа 2020 года испанец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

Напомним, организатором испанской Медиалиги является бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике. В этой лиге участвуют многие бывшие игроки и известные блогеры, например, экс-форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, являющийся главным тренером своей команды.