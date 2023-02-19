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Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о сухом матче с «Ньюкаслом»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о сухом матче с «Ньюкаслом»
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Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал победу в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (2:0).

«Это действительно приятно. Мы довольны тремя очками, сухим результатом, а также тем, как мы играли, как начали игру. В прошлом месяце для нас было большим испытанием то, как мы начинаем матчи – мы много говорили об этом. Мы действительно хорошо начали, забить два первых гола было очень важно. Наличие дополнительного игрока, то, как мы контролировали игру, было убедительно.

Неделю назад мы говорили о плохом периоде, о плохой ситуации. А сейчас мы говорим о действительно хорошем выступлении. Так устроен футбол, мы это знаем. Очевидно, неприятное ощущение, когда переживаешь трудный момент. Но мы усердно работали, продолжаем усердно работать, чтобы изменить нашу ситуацию. Думаю, что мы снова набираем обороты, снова обретаем уверенность, но не можем принимать это как должное. В Лиге чемпионов нам предстоит серьёзный соперник, и впереди нас ждут большие свершения», — приводит слова Бекера официальный сайт «Ливерпуля».

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