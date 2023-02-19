Главный арбитр матча «Боруссия» М — «Бавария» объяснил удаление Юпамекано

Тобиас Вельц, работавший главным арбитром на матче 21-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» (3:2), объяснил, почему удалил с поля защитника гостей Дайо Юпамекано.

«Был длинный забег. Игрок «Гладбаха» пытался продолжить движение, но последовал контакт с плечом со стороны игрока «Баварии», из-за чего нападающий потерял равновесие. Юпамекано был последним игроком, поэтому это красная карточка. Конечно я обсуждал это с видеоассистентом. Он долго проверял эпизод. VAR не мог показал мне чего-то, что я не увидел на поле. Поэтому мы решили, что в просмотре повтора на мониторе нет необходимости.

Конечно, грань очень тонкая. Есть аргументы в пользу обеих сторон. Контакт с плечом был определяющим — это аргумент для меня», — приводит слова арбитра Sport1.