Только Месси забил со штрафных в топ-5 лигах с ноября 2013-го больше, чем Уорд-Праус

В матче с «Челси» полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус забил свой 17-й гол со штрафного удара в английской Премьер-лиге и принёс команде победу с минимальным счётом.

Как сообщает Opta, первый удар со штрафного в английской Премьер-лиге Уорд-Праус нанёс в ноябре 2013 года. С тех пор только Лионель Месси отличался со штрафных ударов чаще: 31 раз. При этом процент реализации у Джеймса выше: 15,2% против 9,3%. На третьем месте по количеству голов со штрафных за этот период находится Хакан Чалханоглу: 13 мячей (реализация 7,7%).

Уорд-Праус провёл за «Саутгемптон» в этом сезоне 29 встреч во всех турнирах. На его счету восемь голов и две результативные передачи. Рекордсменом АПЛ по количеству голов со штрафных является Дэвид Бекхэм (18).