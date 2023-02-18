«Потрясающее чувство». Хавбек «Саутгемптона» Уорд-Праус — о победе над «Челси»

Хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус, забивший единственный мяч в игре с «Челси» (1:0), прокомментировал важную победу для своей команды, а также высказался о приближении к рекорду Дэвида Бекхэма по голам со штрафных ударов.
«Потрясающее чувство. Очевидно, что игра была немного омрачена травмой Сесара Аспиликуэты, и мы желаем ему всего наилучшего. Мы надеемся, что с ним всё в порядке.
Это был тяжёлый сезон для нас. Нам немного не хватало последовательности во всех аспектах нашей игры, но пришёл временный тренер Рубен Селлес на этой неделе и проявил себя фантастически. Он выровнял ситуацию и всех успокоил. Не мне принимать решения, но, кем бы ни был менеджер, мы позаботимся о том, чтобы выкладываться на 100%.
Я близок к рекорду Дэвида Бекхэма? Мне приятно знать, что любой навык в жизни, над которым ты усердно работаешь, ты можешь усовершенствовать. Когда я был ребёнком и тренировал удары в саду моих родителей, это было то, о чём я мечтал, так что здорово было сделать это сегодня», — приводит слова Уорд-Прауса BBC.
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