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Кокорин отпраздновал гол в стиле Месси на ЧМ и упомянул фразу аргентинца в адрес Вегорста

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил мяч в матче 24-го тура чемпионата Кипра с «Неа Саламиной». Свой гол российский форвард отпраздновал в стиле аргентинского нападающего Лионеля Месси. Подобным образом Месси отпраздновал гол в ворота Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Фото: Соцсети Кокорина

«Че уставился, придурок?» — подписал фотографию Кокорин. Эту фразу после матча с Нидерландами в адрес форварда Ваута Вегорста произнёс Лионель Месси.

31-летний Кокорин сыграл 20 матчей за «Арис» в текущем сезоне, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Напомним, российский нападающий выступает за команду из кипрского Лимасола на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

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