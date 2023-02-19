Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» уступила «Лечче» в матче Серии А

«Аталанта» уступила «Лечче» в матче Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 23-го тура итальянской Серии А встречались «Аталанта» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. «Лечче» одержал победу со счётом 2:1.

Уже на четвёртой минуте встречи отличился нападающий «Лечче» Ассан Сесай с передачи Валентена Жендрея. На 74-й минуте преимущество гостей упрочил французский защитник Алексис Блен. Ему ассистировал Габриэл Стрефезза. Хозяева ответили только голом датского нападающего Расмуса Хёйлунна на 87-й минуте.

«Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023, набрав 41 очко после 23 матчей. «Лечче» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Наполи» (62).

Италия - Серия А. 23-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
Лечче
Лечче
0:1 Сесай – 4'   0:2 Блен – 74'   1:2 Хёйлунн – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023