«Аталанта» уступила «Лечче» в матче Серии А

В матче 23-го тура итальянской Серии А встречались «Аталанта» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. «Лечче» одержал победу со счётом 2:1.
Уже на четвёртой минуте встречи отличился нападающий «Лечче» Ассан Сесай с передачи Валентена Жендрея. На 74-й минуте преимущество гостей упрочил французский защитник Алексис Блен. Ему ассистировал Габриэл Стрефезза. Хозяева ответили только голом датского нападающего Расмуса Хёйлунна на 87-й минуте.
«Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023, набрав 41 очко после 23 матчей. «Лечче» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Наполи» (62).
- 19 февраля 2023
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