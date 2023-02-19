Кержаков: наверное, мы встретимся с Кокориным на Кипре
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Главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков предположил, что встретится с бывшим одноклубником по санкт-петербургскому «Зениту» Александром Кокориным, который выступает за «Арис» из Лимасола.
«Наверное, мы встретимся здесь. Здесь у меня много знакомых, друзей, в том числе Саша, живут. Поэтому как будет время, обязательно встретимся, поговорим, потому что сейчас я был занят немного другими делами. Как буду посвободнее и если будет время у Саши, то обязательно встретимся. Здесь небольшой город», — приводит слова Кержакова ТАСС.
Александр Кокорин арендован кипрским клубом из итальянской «Фиорентины» до конца сезона-2022/2023. Александр Кержаков возглавил «Кармиотиссу» в начале февраля 2023 года.
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