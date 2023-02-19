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Кавазашвили: надеюсь, «Спартак» дойдёт до финала Кубка России и победит любого соперника

Кавазашвили: надеюсь, «Спартак» дойдёт до финала Кубка России и победит любого соперника
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что красно-белые являются фаворитом двухматчевого противостояния с «Локомотивом» в Кубке России.

«Считаю фаворитом мою команду «Спартак». Надеюсь, что «Спартак» дойдёт до финала и победит любого соперника. Я в «Локомотиве» никогда не играл, а любил всегда «Спартак».

Возможно, что «Локомотив» навяжет борьбу «Спартаку». Я даже не сомневаюсь, что «Локомотив» сейчас в психологическом плане готов выступать очень сильно и ответственно не только в Кубке, но и в чемпионате России. Однако всем приходящим футболистам нужно время для сыгранности, чтобы понимать друг друга на поле. А времени было очень мало. Взять Дзюбу: он пришёл совсем недавно, и ему нужно время, чтобы понимать друг друга с командой. Что игра будет очень интересной — я не сомневаюсь», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.

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