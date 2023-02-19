«Атлетико» М — «Атлетик» Б: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 19 февраля, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» на своём поле примет «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также матч в прямом эфире можно будет посмотреть в онлайн-сервисе Okko.
Подопечные Диего Симеоне в последних пяти встречах набрали хороший ход — три победы и две ничьи. Благодаря этому «матрасники» расположились на четвёртом месте в зоне Лиги чемпионов, набрав 38 очков. Победа позволит «Атлетико» оторваться от идущего пятым «Бетиса» на четыре очка.
У команды из Бильбао ситуация иная — в последних пяти матчах она трижды проиграла, после чего одержала две победы. Команда находится на седьмом месте с 32 очками и в случае победы сможет забраться на позицию выше в зону Лиги конференций.
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