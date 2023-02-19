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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» благодаря дублю Рашфорда и голу Санчо

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» благодаря дублю Рашфорда и голу Санчо
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Сегодня, 19 февраля, завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Финальный свисток главного арбитра Стюарта Атвелла зафиксировал победу «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

Первый гол в матче на 25-й минуте забил нападающий хозяев Маркус Рашфорд. Ему ассистировал Бруну Фернандеш. На 58-й минуте Рашфорд оформил дубль — в качестве ассистента отметился бразилец Фред. Через четыре минуты Джейдон Санчо довёл счёт до разгромного, забив третий мяч с передачи Бруну Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей. «Лестер» находится на 14-й строчке, заработав 24 очка после 23 игр. Лидирует «Арсенал» (54).

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Рашфорд – 25'   2:0 Рашфорд – 56'   3:0 Санчо – 61'
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