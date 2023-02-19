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«МЮ» и «Лестер» 45 раз пробили по воротам в матче АПЛ — лучший результат с 2016 года

«МЮ» и «Лестер» 45 раз пробили по воротам в матче АПЛ — лучший результат с 2016 года
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В матче 24-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером», который завершился уверенной победой «красных дьяволов» со счётом 3:0, был установлен рекорд текущего сезона АПЛ по ударам (45), сообщает статистический портал Opta.

Подопечные Эрика тен Хага 25 раз пробили по воротам соперника, а «лисы» — 19 раз.

Такого количества ударов по воротам в матче чемпионата Англии не было зафиксировано с октября 2016 года. Тогда такой же показатель показали «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли».

В матче с «Лестером» победу манкунианцам принёс дубль Маркуса Рашфорда и гол Джейдона Санчо. «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает третью позицию в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков. При этом «канониры» сыграли на матч меньше.

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