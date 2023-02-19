«МЮ» и «Лестер» 45 раз пробили по воротам в матче АПЛ — лучший результат с 2016 года

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером», который завершился уверенной победой «красных дьяволов» со счётом 3:0, был установлен рекорд текущего сезона АПЛ по ударам (45), сообщает статистический портал Opta.
Подопечные Эрика тен Хага 25 раз пробили по воротам соперника, а «лисы» — 19 раз.
Такого количества ударов по воротам в матче чемпионата Англии не было зафиксировано с октября 2016 года. Тогда такой же показатель показали «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли».
В матче с «Лестером» победу манкунианцам принёс дубль Маркуса Рашфорда и гол Джейдона Санчо. «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает третью позицию в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков. При этом «канониры» сыграли на матч меньше.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема
- 19 февраля 2023
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:30
-
20:28
-
20:12
-
20:11
-
20:10
-
20:02
-
20:00
-
19:52
-
19:42
-
19:42
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:25
-
19:13
-
19:12
-
19:05
-
19:04
-
18:59
-
18:54
-
18:54
-
18:53
-
18:52
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:13
-
18:13
-
18:00
-
17:54
-
17:43