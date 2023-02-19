Тен Хаг: в «Манчестер Юнайтед» не думают о гонке за титул

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, участвует ли его команда в гонке за титул, а также поделился ожиданиями об ответном матче с «Барселоной» в 1/16 финала Лиги Европы, который состоится в четверг, 23 февраля.

«Мы не думаем о гонке за титул. Мы должны быть лучшей версией самих себя, и это то, ради чего мы должны работать. У нас февраль, не время заглядывать далеко вперёд.

Мы думаем о следующей игре, так как в четверг нас ждёт очень важная игра с «Барселоной». Мы должны бороться, а наши болельщики должны превратить «Олд Траффорд» в крепость. Наш план на игру должен быть правильным, чтобы мы смогли добиться результата», — приводит слова тен Хага BBC.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом