«Боруссия» разгромила «Герту» в матче 21-го тура Бундеслиги

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на своём поле принимала берлинскую «Герту». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Дортмунде. Игра завершилась победой «Боруссии» со счётом 4:1.



Главный арбитр матча Харм Осмерс дал стартовый свисток в 19:30 мск. На 27-й минуте встречи хозяев вывел вперёд нападающий Карим Адейеми, результативный пас на свой счёт записал Марко Ройс. Уже спустя пять минут преимущество «Боруссии» удвоил нападающий Дониэлл Мален, отличившийся после передачи Адейеми. На 47-й минуте «Герте» удалось отыграть один мяч — отставание сократил полузащитник гостей Лука Тосар. Ему ассистировал Суат Сердар. Однако благодаря точному удару Марко Ройса на 76-й минуте и забитому уже в самой концовке матча голу Юлиана Брандта «Боруссии» удалось довести счёт до разгромного.

«Боруссия» набрала 43 очка в 21 игре и догнала лидирующих в чемпионате «Баварию» и «Унион», с которыми теперь делит первую строчку. «Герта» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 17 очками.