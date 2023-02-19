В «Боруссии» М подтвердили, что Маркус Тюрам летом может покинуть клуб бесплатно

Нападающий «Боруссии» (Мёнхенгладбах) и сборной Франции Маркус Тюрам может бесплатно покинуть немецкую команду в летнее трансферное окно, сообщает издание Sport1.



С соответствующим заявлением выступил директор «Боруссии» Роланд Виркус, прокомментировавший будущее игрока.



«Мы должны признать, что на него есть спрос среди крупных клубов, и он вполне может туда уйти. Не буду скрывать разочарование от того факта, что игроки покидают наш клуб бесплатно», — приводит слова менеджера Sport1.



Срок контракта 25-летнего француза с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает по окончании сезона. Интерес к нему проявляют «Челси», «Ньюкасл», «Барселона» и «Интер».



В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Тюрам сыграл за мёнхенгладбахский клуб 20 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 32 млн.