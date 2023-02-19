«Барселона» — «Кадис»: Серхи Роберто открыл счёт на 44-й минуте встречи

Сегодня, 19 февраля, проходит матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» дома принимает «Кадис». Команды встречаются на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра матча Пабло Гонсалеса Фуэртеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гол Роберто

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

На 44-й минуте каталонцы провели опасную атаку. Мяч рикошетом прошёл мимо всех игроков, но в итоге попал к Серхи Роберто, который смог поразить ворота соперника с нескольких метров — 1:0.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата. У подопечных Хави в активе 56 очков, а их отрыв от «Реала» составляет пять очков. «Кадис» борется за выживание в подвале таблицы. В данный момент команда занимает 16-е место и в случае поражения рискует опуститься в зону вылета.