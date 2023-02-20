Голевая передача Азмуна не помогла «Байеру» одолеть «Майнц» в результативной перестрелке

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором леверкузенский «Байер» на своём поле принимал «Майнц». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Главный арбитр матча Роберт Шредер дал стартовый свисток в 21:30 мск. На 27-й минуте встречи гостей вывел вперёд защитник Антони Каси. Уже спустя шесть минут «Байеру» удалось отыграться усилиями защитника Надима Амири, отличившегося после голевой передачи Сердара Азмуна. Однако в компенсированное к первому тайму время полузащитник Леандро Баррейро снова вывел «Майнц» вперёд.
Второй тайм начался с многочисленных атак «Байера», в результате чего чешский нападающий команды Патрик Шик точным ударом на 58-й минуте сравнял счёт. Уже в самой концовке встречи, на 83-й минуте, нападающий «Майнца» Маркус Ингвартсен забил победный гол, реализовав пенальти.
«Майнц» набрал 29 очков и по прошествии 21 тура занимает девятое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Байер» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 27 очками.
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