Шамиль Газизов: вопрос с Павлюченко был не в финансах, он как профессионал сделал выводы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о причинах отказа Романа Павлюченко подписывать контракт с уфимским клубом.
«Это его решение. Он всё объяснил. Я как руководитель хотел заключить контракт, мы пытались. Он сделал выводы как профессионал, как игрок.
Нет, конечно, вопрос был не в деньгах. Меньше всего вопросов было по финансам. Это вопрос лично его желания. Он большой молодец, для него деньги не были приоритетом», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
Напомним, ранее появилась информация, что Павлюченко, завершивший карьеру в октябре 2022 года, может вернуться в футбол и подписать контракт с «Уфой». Отмечалось, что игрок может принять участие в кубковом матче команды с «Ахматом». Однако позднее 41-летний футболист сам отказался от этой идеи, выступив с соответствующим заявлением.
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