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«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по количеству сухих матчей

«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по количеству сухих матчей
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«Барселона» выдала 17 сухих матчей в 22 турах чемпионата Испании, сообщается в «твиттере» OptaJose.

По данным источника, это является рекордом Ла Лиги. Каталонцам удалось превзойти достижение «Депортиво», который в сезоне-1993/94 смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в 16 матчах.

Напомним, в матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» обыграла «Кадис». Матч состоялся в Барселоне на стадионе на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

«Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 59 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 8 очков. Победная серия каталонского клуба в Примере составляет семь матчей.

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