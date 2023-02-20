Бензема тренировался в общей группе «Реала» перед матчем с «Ливерпулем»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может сыграть с «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



19 февраля форвард тренировался в общей группе команды, сообщает Mundo Deportivo. К тренировкам без ограничений также вернулся защитник Ферлан Менди, получивший ранее травму задней поверхности бедра, однако его участие в ближайшем матче исключено.



Полузащитники Тони Кроос и Орельен Чуамени не тренировались из-за болезни. Их участие в матче с «Ливерпулем» по-прежнему под вопросом.



Ранее Бензема пропускал матч Ла Лиги против «Осасуны» (2:0) из-за дискомфорта. С большой долей вероятности француз попадет в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» «Реал» сыграет во вторник, 21 февраля, на «Энфилде». Ответный матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 15 марта.

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