В «Шиннике» объяснили слова Евсеева о гордости за футболистов после драки с «Минаем»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков объяснил слова главного тренера команды Вадима Евсеева, который сказал команде, что гордится ими после драки с украинскими футболистами «Миная».
«СМИ, как обычно, всё перевернули. Думаю, моя позиция сходится со словами Вадима Валентиновича. Можете у него переспросить, что он закладывал в смысл его слов. Но мне кажется, он был рад, что в его команде собраны футболисты с сильным характером и существует коллектив, который может постоять за своих одноклубников. Его порадовало то, что у него собран хороший коллектив. Думаю, все так и поняли эти слова. Но, к сожалению, наши СМИ, наверное, хотят продолжения этого скандала. Надо заканчивать с этим», — приводит слова Кулакова «РБ Спорт».
Напомним, драка между футболистами «Шинника» и «Миная» произошла вечером 13 февраля в одном из турецких отелей, где команды находились во время тренировочных сборов. Позднее обе команды покинули этот отель.
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