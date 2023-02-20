Раппопорт: если Малком и Клаудиньо будут играть за сборную России, то, конечно, её усилят

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт высказался о возможной натурализации бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
«Первая причина, которая просится, — конечно, это то, что они не будут считаться в «Зените» легионерами. Для клуба это нормально, хотя и без них хватает игроков, да и схема по легионерам сейчас немного другая. Если это касается сборной России, то, насколько я понимаю, сразу играть за российскую команду они не смогут — у УЕФА и ФИФА есть на этот счёт определенные инструкции, надо прожить в России минимум пять лет. Но они ребята молодые, и когда смогут играть за сборную, то, конечно, её усилят, потому что уровень у них очень приличный.
Нужны ли они сборной? Смотря как к этому относиться. Играют же легионеры в других сборных — и ничего страшного в этом нет. Насколько они сами этого хотят — этого я не знаю. В сборную Бразилии их сейчас не вызывают — и непонятно, будут ли привлекать в ближайшее время», — приводит слова Раппопорта «РБ Спорт».
- 20 февраля 2023
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