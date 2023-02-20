Зарема Салихова: может, матчи Кубка России стоит перенести на лето?

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о решении проводить матчи 1/4 финала Кубка России в феврале, сразу после зимней паузы. По её мнению, кубковые матчи можно было бы перенести на лето. Напомним, «Спартак» сыграет с «Локомотивом» 22 февраля — в этот день синоптики обещают температуру воздуха ниже -10 градусов.
«Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов? Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Всё равно сейчас обладателю Кубка ничего не даёт эта победа, а риск получить травму огромный, особенно для футболистов, которые только восстановились. Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему бы оперативно и гибко не изменить календарь?» — приводит слова Салиховой Sport24.
- 20 февраля 2023
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