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Алексис Санчес отказался от зарплаты € 4 млн в год в «Галатасарае» ради «Марселя»

Алексис Санчес отказался от зарплаты € 4 млн в год в «Галатасарае» ради «Марселя»
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Чилийский нападающий Алексис Санчес до перехода во французский «Марсель» отказался от трансфера в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает Telefoot.

По информации источника, гранд турецкого футбола предлагал чилийской звезде контракт с зарплатой в € 4 млн в год, однако Санчес предпочёл перейти в «Марсель».

«Для Алексиса Санчеса финансовая сторона никогда не была на первом месте. Он отказался от очень крупных предложений ради подписания контракта с нами», — приводит слова спортивного директора «Марселя» Хавьера Рибалты Telefoot.

34-летний Санчес перешёл в «Марсель» летом 2022 года на правах свободного агента из миланского «Интера». В 29 матчах за провансальцев в текущем сезоне чилиец отметился 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.

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