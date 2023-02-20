Ларссон — об отъезде: в «Спартаке» сказали, что это просто СВО и мы должны оставаться

Шведский нападающий датского «Копенгагена» Джордан Ларссон, ранее выступавший за московский «Спартак», рассказал об обстоятельствах своего отъезда из российского клуба, заявив, что в команде не хотели отпускать легионеров и уговаривали их остаться.
«Нельзя сравнивать то, что пережила моя семья, с тем, через что прошли люди на Украине, но это было тревожно. Мы не знали, что происходит. Не знали, смогли бы мы выбраться оттуда, если бы что-то произошло в России.
Я сразу хотел уйти, но в клубе сказали, что мы должны оставаться. Они сказали, что это просто военная операция.
В клубе было несколько легионеров, и многие предпочли остаться. Только я и бразилец решили сбежать. Это было не так просто. Клуб сказал, что хочет, чтобы мы остались, но, в конце концов, вы должны делать то, что считаете нужным. А это было определённо лучшим решением для меня и моей семьи», — приводит слова Ларссона TV2.
Ларссон, выступавший за «Спартак» с 2019 года, перешёл в шведский АИК на правах аренды в апреле 2022 года. Позднее швед не стал продлевать контракт с красно-белыми и прошлым летом подписал контракт с немецким «Шальке-04» на правах свободного агента.
- 20 февраля 2023
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