Эктор Бракамонте рассказал, как пошутил над Александром Рязанцевым из-за причёски
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Бывший форвард ФК «Москва» Эктор Бракамонте рассказал, как пошутил над своим одноклубником Александром Рязанцевым в период выступлений за столичный клуб.
«Я пытался найти в словаре слово «петух», потому что в «Москве» играл футболист, причёска которого напоминала гребень. Это был Александр Рязанцев, который сейчас выступает за «Торпедо», тогда он был ещё молодой. Однажды во время игры я сказал: «Эй, петух, иди сюда!» Все начали смеяться, а потом объяснили мне, что у этого слова есть другое значение. Я ошибся, но было смешно», — сказал Бракамонте в видео на YouTube-канале «Блогбастер».
Помимо «Москвы», Бракамонте в России играл за «Терек» и «Ростов». Александр Рязанцев был одноклубником аргентинца в 2004 и 2005 годах.
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