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«У меня хотя бы есть волосы, старый седой осёл». Кокорин ответил на троллинг Дзюбы

«У меня хотя бы есть волосы, старый седой осёл». Кокорин ответил на троллинг Дзюбы
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Форвард «Ариса» Александр Кокорин ответил форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе, который в ироничной форме назвал его «крашеным Месси».

«У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осёл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор», — написал Кокорин в одной из соцсетей.

31-летний Кокорин сыграл 20 матчей за «Арис» в текущем сезоне, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Напомним, российский нападающий выступает за команду из кипрского Лимасола на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента, подписав контракт до конца нынешнего сезона.

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