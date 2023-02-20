«У меня хотя бы есть волосы, старый седой осёл». Кокорин ответил на троллинг Дзюбы
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Форвард «Ариса» Александр Кокорин ответил форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе, который в ироничной форме назвал его «крашеным Месси».
«У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осёл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор», — написал Кокорин в одной из соцсетей.
31-летний Кокорин сыграл 20 матчей за «Арис» в текущем сезоне, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Напомним, российский нападающий выступает за команду из кипрского Лимасола на правах аренды из итальянской «Фиорентины».
34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента, подписав контракт до конца нынешнего сезона.
Кокорин выезжает из спорткомплекса «Фиорентины» на «Порше»:
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