Дмитрий Булыкин: в финале Кубка России будут «Зенит» и «Спартак»
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на исход Кубка России.
«В финале Кубка будут «Зенит» и «Спартак». Может, ещё какие-то клубы составят конкуренцию. Если смотреть по парам в плей-офф, то все игры будут интересными.
Ожидаю ли сенсаций? До финала может кто-то добраться, но там будет тяжело клубам, которые никогда не добирались до финала», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России «Ростов» встретится с «Уралом», «Локомотив» — со «Спартаком», «Крылья Советов» — с «Динамо», а ЦСКА — с «Краснодаром». В Пути регионов ульяновская «Волга» сыграет с «Зенитом», «Акрон» — с московским «Торпедо», «Уфа» — с «Ахматом», а «Звезда» — с «Пари НН».
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