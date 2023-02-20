Модрич — о матче «Реала» с «Ливерпулем»: хотим вновь хорошо выступить на «Энфилде»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится завтра, 21 февраля, начало в 23:00 мск.

«Нас ждёт очень важная и тяжёлая игра против очень хорошего соперника и на историческом стадионе, с потрясающими болельщиками, которые очень сильно давят на соперников. Мы должны показать отличную игру, чтобы победить или получить результат, который можно будет считать положительным при возвращении домой. Мы должны быть на высшем уровне, хорошо выступать и помогать друг другу. Мы уже играли здесь, на «Энфилде» хорошо выступили и надеемся это повторить», — приводит слова Модрича официальный сайт «сливочных».

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