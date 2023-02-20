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Юра Мовсисян: у Сперцяна такой талант, что он быстро адаптируется в любом чемпионате

Юра Мовсисян: у Сперцяна такой талант, что он быстро адаптируется в любом чемпионате
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Бывший форвард «Спартака», «Краснодара» и сборной Армении Юра Мовсисян высказался о возможном переходе полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в один из европейских чемпионатов. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему хавбеку со стороны «Реала» и ПСВ.

«У Эдика такой особенный талант, что он сможет быстро адаптироваться в любом чемпионате. Мне кажется, сейчас ему самое время переходить в европейский чемпионат. Конечно, все футболисты мечтают играть в таких клубах, как мадридский «Реал» или ПСВ, но самое главное, чтобы он регулярно получал игровую практику, чтобы смог стать ещё сильнее», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 9 млн.

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